Alcalde de Ate genera polémica tras regalar costoso perfume a popular streamer en su cumpleaños

Franco Vidal, conocido en redes como el alcalde 'dibujito', asistió a la celebración por los 20 años de la creadora de contenido 'Zully'.

El pasado 21 de agosto, la popular streamer Abigail Sulamita Salazar, conocida en redes sociales como Zully, celebró sus 20 años con una gran fiesta en un local de Chorrillos. La velada contó con orquesta en vivo, una torta de cuatro pisos y decenas de invitados, entre ellos el alcalde de Ate, Franco Vidal.

ALCALDE 'DIBUJITO' SIGUE GENERANDO POLÉMICAS

El burgomaestre no pasó desapercibido. Horas antes del evento, compartió en la plataforma Kick el obsequio que tenía preparado para la joven: un perfume de la reconocida marca Carolina Herrera, presentado en una bolsa roja. “Siempre uno tiene que ser detallista y un buen amigo. Mi amiga Zully, tengo una sorpresa para ella”, expresó en su video.

Ya en la celebración, Vidal apareció con lentes oscuros y no dudó en manifestar públicamente su admiración hacia la influencer. Más tarde, al abrir los obsequios en su casa, Zully se mostró sorprendida por el costoso perfume y bromeó con sus seguidores.

“Uy, el alcalde, también me dijo que está soltero… Lo voy a llamar Código tumbarrejas. Gracias Vidal por el regalito”, declaró.