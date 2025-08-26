Reniec entregará DNI electrónico gratis a personas con discapacidad este 27 de agosto

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este miércoles 27 de agosto las personas con discapacidad podrán acceder de manera gratuita al DNI electrónico (DNIe). La campaña, organizada en conjunto con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y la Red Alivia Perú, busca acercar la identidad digital a este sector de la población y garantizar un trámite rápido y accesible.

JORNADA GRATUITA

La atención se llevará a cabo entre las 8:30 a.m. y 12:00 m. en la sede central del Conadis, ubicada en la avenida Arequipa 375, Cercado de Lima. En este espacio se habilitará un módulo especial del Reniec donde los ciudadanos recibirán orientación y podrán tramitar directamente la emisión del documento electrónico, sin costo alguno.

Sandra Piro, presidenta del Conadis, destacó la importancia de esta iniciativa: “Hago un llamado a todas las personas con discapacidad a aprovechar este gran beneficio. El DNI electrónico es un documento de vital importancia porque abre la puerta a múltiples servicios digitales del Estado”.

INCLUSIÓN Y ACCESO DIGITAL

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Conadis, adelantó que continuará articulando esfuerzos con distintas instituciones para acercar los servicios públicos a la población con discapacidad. La estrategia busca reducir las brechas en identidad digital y garantizar que este grupo de ciudadanos pueda participar plenamente en la sociedad y acceder a trámites en línea, servicios financieros y programas sociales.