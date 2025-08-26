Callao: albañil muere atropellado por tráiler en avenida Néstor Gambetta

El hombre habría resbalado de la berma y cayó hacia la pista. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

Un trágico accidente se registró en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, donde un albañil de 67 años perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler. El hecho ocurrió a la altura del paradero Las Brisas de Oquendo y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como José Marcos Ruíz Chaname, quien trabajaba como albañil. Según narró su sobrino Javier Ruíz, testigos aseguraron que el hombre se resbaló de la berma, cayó de espaldas a la pista auxiliar y fue impactado por la parte trasera del vehículo de carga pesada.

En las imágenes se observa al adulto mayor perder el equilibrio antes de caer hacia la vía, instante en que el tráiler lo atropella, provocándole la muerte de manera inmediata. Familiares lamentaron el accidente y pidieron justicia para que el caso no quede impune.

SE DIO A LA FUGA

De acuerdo con la policía, el conductor del tráiler se dio a la fuga tras el hecho. Agentes de la comisaría Márquez realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la morgue de Bellavista. Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar y ubicar al chofer responsable.