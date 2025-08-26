Centro de Lima: histórico Bar Queirolo cambia de nombre tras más de un siglo

Por orden de Indecopi, el tradicional local ahora funcionará como El Emblemático Q de Lima, aunque sus dueños aseguran que mantendrán intacta su esencia.

El histórico Bar Queirolo, punto de encuentro de generaciones de poetas, artistas y bohemios en el Centro Histórico de Lima, anunció que dejará de usar el apellido que lo identificó durante más de 100 años. La decisión obedece a una resolución administrativa de Indecopi que restringe el uso de la denominación “Queirolo” en su marca comercial.

Según explicó la familia propietaria en un comunicado, desde este lunes el local funcionará bajo el nombre de El Emblemático Q de Lima. La medida responde a un proceso iniciado por otro negocio que solicitó exclusividad sobre el uso del apellido, lo que obligó a la tradicional bodega a modificar su identificación oficial.

Los dueños recordaron que el establecimiento tiene “una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura”. Asimismo, remarcaron que este cambio no alterará la esencia del local, que seguirá apostando por la tradición y el carácter cultural que lo distingue.

CONSERVA SU ESENCIA

A pesar de lo que consideran una decisión adversa, la familia confía en que el cambio sea temporal y reafirmó su compromiso con la gastronomía criolla y la promoción artística. Así, el nuevo nombre marca un capítulo distinto en la historia de uno de los espacios más representativos de la vida limeña.