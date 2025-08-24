Roban instrumentos a la orquesta Zaperoko: equipos están valorizados en más de 10 mil soles

La orquesta Zaperoko se quedó sin instrumentos. Los ladrones aprovecharon que los integrantes del grupo de salsa estaban cenando en un restaurante del Callao para atacar el bus en el que se transportaban.

Los hampones forzaron la bodega de la unidad para sustraer en minutos todos sus equipos musicales, valorizados en más de 10 mil soles. El asalto ocurrió en la cuadra ocho de la avenida Sáenz Peña.

PRESENTACIONES PACTADAS

El director musical de la popular agrupación salsera, Jhonny Peña, dijo que el robo los perjudica tremendamente, pues tenía presentaciones pactadas en varios distritos de Lima y en ciudades del interior del país.

La Policía Nacional informó que revisará las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables del asalto. Trascendió que orquestas amigas les facilitarían algunos instrumentos temporalmente.