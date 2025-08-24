Lambayeque: técnico de la Marina de Guerra falleció tras caer de barco por oleajes anómalos

Mediante un comunicado, la Marina de Guerra del Perú informó que el técnico segundo Roberto Tello, perdió la vida tras caer al mar desde un barco en la costa de San José, provincia de Lambayeque, debido a los oleajes anómalos que afectan nuestro litoral.

Según detalla la institución, el tripulante intentaba asegurar las patrulleras de costa Catarino y Malabrigo, asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel. Durante la maniobra y debido a las malas condiciones climáticas cayó al mar y luego fue hallado sin vida.

INVESTIGACIONES

“La Marina de Guerra del Perú lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro tripulante y se une al dolor de sus familiares y compañeros de armas en estos difíciles momentos, así como se brindará a sus deudos toda la asistencia requerida”, señalan.

Finalmente, la institución precisó que las maniobras formaban parte de las acciones de seguridad implementadas ante los fuertes oleajes. Asimismo, señalaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.