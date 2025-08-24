Obra en la avenida Canadá transformará la conexión entre Lima Este y el centro

La Municipalidad de Lima iniciará en diciembre un proyecto de 226 millones de soles que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos.

La Municipalidad de Lima anunció que a partir de diciembre se iniciará la construcción de una vía rápida en la avenida Canadá, un proyecto que busca mejorar la conexión entre Lima Este y el centro de la ciudad. La obra, a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), permitirá reducir hasta en 20 minutos los tiempos de viaje de miles de ciudadanos que recorren diariamente esta concurrida arteria.

Dos viaductos para agilizar el tránsito

El gerente general de Invermet, Pablo Paredes Ramos, detalló que la iniciativa contempla dos viaductos elevados, con los que se espera triplicar la velocidad promedio de los vehículos en la zona, pasando de 12 km/h a 35 km/h. “Con esta intervención la avenida Canadá se convertirá en una alternativa paralela a Javier Prado para conectar Lima Este con Lima Centro”, señaló en entrevista con Andina al Día.

El primer viaducto tendrá una extensión de 1.5 kilómetros, desde la avenida Circunvalación hacia Canadá, mientras que el segundo alcanzará los 500 metros y servirá para facilitar los giros en U dentro del mismo eje vial. La inversión total asciende a 226 millones de soles y la ejecución se desarrollará bajo la modalidad de concurso oferta, lo que implica elaborar el expediente técnico y ejecutar la construcción en un plazo estimado de 11 meses.

Además de la infraestructura vial, el proyecto considera la implementación de ciclovías, áreas verdes, nueva señalización y medidas de seguridad para peatones. Según Paredes, la comuna limeña pondrá en marcha planes de desvío y talleres de información para los vecinos antes de iniciar los trabajos, a fin de minimizar el impacto durante el proceso.