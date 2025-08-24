Atacan a balazos ómnibus en Chorrillos: un pasajero resultó herido y permanece hospitalizado

Un ómnibus de la empresa de transportes Machu Picchu SRL, fue atacado anoche a balazos cuando circulaba, con varios pasajeros, por el distrito de Chorrillos.

En el atentado resultó herido un pasajero, identificado como Agustín R., quien fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, está fuera de peligro.

Según testigos, al escuchar los disparos, todos los pasajeros inmediatamente tuvieron que tirarse al suelo del ómnibus y refugiarse debajo de los asientos, informa RPP.

SEGUNDO ATENTADO

El violento incidente se registró en la avenida Los Horizontes, muy cerca de donde otra unidad de la misma empresa sufrió un atentado similar, el pasado 9 de junio.

Agentes de la comisaría de Villa Chorrillos investigan el caso, atribuyen el ataque a la acción de extorsionadores, representantes de la empresa denunciaron el hecho.