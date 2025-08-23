La Libertad: dictan prisión preventiva contra sujetos que enterraron vivo a anciano como parte de un ritual

Ismael A. y Santos R., a los que se les imputa los cargos de homicidio calificado con crueldad, serán trasladados en las próximas horas al penal El Milagro de Trujillo.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para dos de los cinco investigados por enterrar vivo en una mina a un anciano de 95 años a modo de ofrenda. El suceso se registró en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

Según se conoció, la víctima, cuyo cuerpo no ha sido encontrado hasta el momento, fue sacada por la fuerza de su casa, en el caserío de Hoyón, y llevado a la mina donde lo enterraron vivo a modo de ofrenda para el 'muqui', un ser de la mitología andina.

HOMICIDIO CALIFICADO

Los lugareños creen que esta deidad es el dueño y protector de las minas, por lo que se le debe complacer cada 10 años con una vida, versión que los detenidos brindaron a las rondas campesinas que los intervinieron y que se consigna en la investigación.

Ismael A. y Santos R., a los que se les imputa los cargos de homicidio calificado con crueldad, serán trasladados en las próximas horas al penal El Milagro de Trujillo. En su defensa señalaron que es una costumbre muy practicada en la provincia, informa RPP.