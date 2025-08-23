Locales

Hace 44 minutos

Bus se despista y termina empotrado contra una vivienda en VES: inmueble quedó casi destruido

La dueña de la casa afectada, identificada como Elizabeth Medina, exigió a la empresa de transportes a la que pertenece el bus, asumir los gastos de reconstrucción de su vivienda.

Foto RPP



Un accidente estuvo a punto de terminar en tragedia. Anoche un bus de transporte público se despistó y terminó empotrado contra una vivienda. El incidente se registró en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y María Reiche, en Villa El Salvador (VES).

En su descontrolado recorrido, la unidad de la empresa Real impactó contra otros cuatro buses que estaban estacionados. En la casa afectada, que era de material prefabricado por lo que terminó casi destruida, descansaban una mujer junto con su menor hija.

GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN

Afortunadamente, no se registraron heridos ni fallecidos por el accidente. La propietaria de la casa afectada, identificada como Elizabeth Medina, exigió a la empresa de transportes a la que pertenece el bus, asumir los gastos de reconstrucción de su vivienda.

Por otro lado, el conductor, Macedonio Palomino Fiestas, fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias de ley. Testigos señalaron que el ómnibus circulaba sin problemas hasta que de un momento a otro se despistó y se produjo el accidente.


Temas Relacionados: AccidenteBusCasas PrefabricadasChoferDespisteVilla El SalvadorVivienda

También te puede interesar:

BANNER