Ministro de Transportes culpa a Rafael López Aliaga por inoperatividad de estaciones del Metropolitano

Al parecer, los inconvenientes entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Municipalidad de Lima (MML) no tienen cuando terminar. Esta vez, tras un destape periodístico sobre la inoperancia de algunas estaciones del Metropolitano, el titular del MTC, César Sandoval, culpó al alcalde de la capital, Rafael López Aliaga.

De acuerdo a los reportes de La República, existen demoras en el uso de los paraderos del servicio de transporte que se prolongó hasta Carabayllo. Ante ello, Sandoval Pozo sostuvo que los únicos culpables son los de la MML. “La ejecución de esta obra es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, de acuerdo con los convenios. Se habla con la verdad”.

UNA NUEVA TRIFULCA ENTRE EL MTC Y MUNICIPALIDAD DE LIMA

Luego de la llegada de las locomotoras de Caltrain para transportar a ciudadanos de Lima-Chosica, el ministro de Transportes mencionó que los vehículos no podían usarse, debido a que, las vías no estaban aptas para su uso.

Del mismo modo, aseguró que el uso de las unidades, afectarían la economía de los pobladores de la capital, ya que, el costo de los pasajes estaría oscilando entre los S/15, sin embargo, Rafael López Aliaga, manifestó que esto podría ser financiado por el Gobierno.