Keiko Fujimori revela detalles de su divorcio con Mark Vito: “Fue un proceso muy duro”

A pesar de que está alejada de las páginas políticas, Keiko Fujimori ha decidido incursionar en las plataformas digitales, espacios donde está ganando una serie de simpatizantes y también ha sido invitada a diversos programas de streaming.

En una entrevista que le concedió a Magaly Medina, la lideresa de Fuerza Popular decidió hablar con la popular ‘Urraca’ sobre su vida amorosa, y dio detalles de cómo vivió la etapa de divorcio con el padre de sus hijas, Mark Vito Villanella.

¿QUÉ REVELÓ KEIKO FUJIMORI?

Durante la charla con Magaly, Keiko Fujimori manifestó que fue complicado separarse del hombre con el que había vivido por más de diez años. Además, buscó culparle a la justicia por su ruptura con el ahora influencer, debido a que, ello le trajo muchos problemas.

“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, manifestó.