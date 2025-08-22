Carretera Central: camión cisterna se despista y derrama combustible que llegó hasta el río Rímac

Esta mañana, un camión cisterna que transportaba combustible se despistó y se volcó en el kilómetro 81 de la Carretera Central, en la curva conocida como Huallatupe.

Según los moradores, el accidente provocó el derrame de combustible, que sería petróleo, que alcanzó las aguas del río Rímac.

CONTROLAR LA EMERGENCIA

El incidente provocó que el tránsito hacia el centro del país quede suspendido temporalmente, brigadas trabajan intensamente para controlar la emergencia.

Tras el derrame, las autoridades recomendaron a la población que abra sus ventanas para facilitar que el fuerte olor del petróleo se desvanezca rápidamente.