Ministro Maurate critica propuesta de nuevo retiro de AFP: Pondría en riesgo protección de los trabajadores

El ministro de Daniel Maurate criticó nuevamente las propuestas legislativas para el retiro de los fondos de las AFP y de la CTS, indicando que estas iniciativas ponen en serio riesgo la protección social y las pensiones de los miles de trabajadores.

“Si se impulsa la política de consumirse la AFP, la CTS, y quedarse sin recursos cuando se pierde el empleo, o de retirar anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión, finalmente se perjudica a los trabajadores”, declaró.

OCTAVO RETIRO

Asimismo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTP) indicó que si se aprueba sería el octavo retiro de los fondos de AFP, que terminará afectando directamente a quienes más adelante necesitarán recursos para su jubilación.

Finalmente, manifestó que el todo el Ejecutivo está en contra de estas propuestas legislativas, pues podrían en riesgo la seguridad futura de los trabajadores que deciden el retiro, optarían por un beneficio inmediato, que los perjudicara.