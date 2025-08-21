Betssy Chávez reaparece en juicio oral y denuncia que su vida está en riesgo: “No sé cómo acudir"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, reapareció en la audiencia del juicio oral por el caso ‘golpe de Estado’, apenas horas después de levantar la huelga de hambre seca que había iniciado en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La exfuncionaria advirtió que su vida corre peligro dentro del establecimiento penitenciario.

A poco menos de 48 horas de haber iniciado la drástica medida, Chávez Chino se presentó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En la sesión, la exministra de Cultura y de Trabajo reiteró que denunció “acoso, maltrato y tortura” al interior del penal, lo que la llevó a protestar a través de una huelga de hambre.

Asimismo, precisó que la suspensión de la huelga de hambre es temporal y solo tendrá vigencia por 48 horas, a manera de tregua. “Para mí la situación es muy compleja porque cuando se pone en riesgo mi vida, yo la verdad no sé cómo acudir", señaló. Agregó que hace más de un mes que vengo denunciando amenazas en el establecimiento penitenciario y sus “agresoras ni siquiera han sido reubicadas a otro lugar”.

En otro momento, Chávez pidió al ministro de Justicia, Juan Alcántara, que atienda su caso y solicitó al Congreso interpelarlo por la falta de respuesta frente a sus denuncias. Recordó que su situación es cada vez más crítica y que su integridad está en peligro.

FISCALÍA SOLICITA HASTA 25 AÑOS DE CÁRCEL

La exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. En ese marco, el Ministerio Público ha solicitado para ella una condena de 25 años de cárcel.