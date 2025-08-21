Titular del Poder Judicial resalta labor clave de los periodistas dentro del sistema de justicia

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, felicitó a los periodistas que desarrollan su labor con profesionalismo y responsabilidad social, durante la inauguración del evento académico “La reforma penal y procesal penal en el Perú: claves jurídicas y comunicativas para periodistas”.

“Agradezco y felicito a las y los periodistas que desarrollan su labor con profesionalismo y responsabilidad social, pero también tenemos que subrayar cuando esta labor no se desarrolla dentro de valores y principios constitucionales que la democracia exige y desarrollan juicios paralelos que no hace bien a nuestra sociedad”, señaló.

TRABAJO CLAVE

De otro lado, Tello Giraldi resaltó el trabajo clave de los comunicadores al señalar que su labor se ha convertido en un puente entre la ciudadanía y los jueces y juezas.

“Entender cómo funciona la administración de justicia, la función del juez y la labor del Poder Judicial solo puede ser conocido a través de ustedes: las y los periodistas quienes se han convertido en un puente para ello”, aseveró.

CONOCIMIENTO TÉCNICO

Advirtió que este puente solo se sostiene si se edifica sobre conocimiento técnico, lenguaje claro y responsabilidad informativa, razón por la cual, dijo, se realiza este evento académico.

“Hoy nos convoca un propósito trascendental que es explicar: qué ocurre en una audiencia, por qué se dicta una medida cautelar o cuál es el verdadero sentido de una sentencia, información que se profundizará a lo largo de esta jornada académica”, aseguró.

REPRESENTANTES DE LA SIP

Por otro lado, recordó que hace unos meses, los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su visita al Perú, destacaron que el Poder Judicial respeta los derechos de la prensa convirtiéndose en un ejemplo a nivel continental.