Paro de transportistas: presidente de Anitra dice que no hay unidad y solo el 50% atacó la medida

En entrevista con Canal N, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, dijo que el paro que convocaron solo fue acatado por el 50% de los miembros del sector, debido principalmente a divisiones internas.

Señaló también que algunas empresas y dirigentes no se sumaron a la medida luego de aceptar acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, priorizando sus intereses económicos por encima de la lucha contra la delincuencia que afecta al gremio.

COACCIONADOS

Asimismo, rechazó de manera categórica la versión que la medida de fuerza tenía intereses políticos y denunció que muchos choferes fueron “coaccionados” para laborar durante la jornada de protesta, recibiendo amenazas de cobros administrativos si no trabajaban.

Finalmente, insistió en la importancia de la unidad del sector para enfrentar la violencia que cobra vidas en el transporte, y que la paralización buscaba nuevas mesas de diálogo con el Estado para exigir soluciones concretas y protección para los agremiados.