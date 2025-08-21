Paro de transportistas: ministro Morgan Quero asegura que medida no afectó desarrollo de clases

El ministro Morgan Quero señaló que las clases escolares se desarrollan con normalidad en Lima Metropolitana pese al paro de transportistas. Indicó también que mayoría de las instituciones educativas públicas y privadas mantuvieron la presencialidad.

“Hoy veintiuno de agosto no ha habido paro de transporte (…) los dos millones y medio de estudiantes de Lima Metropolitana están desarrollando sus actividades con normalidad. Solo unos cuantos colegios optaron por la virtualidad", declaró.

COMUNIDADES EDUCATIVAS

El titular del Ministerio de Educación destacó que la mayoría de los centros educativos cuyas autoridades decidieron mantener las clases presenciales, contaron con el apoyo de serenos y policías en los alrededores del plantel para reforzar la seguridad, informa Canal N.

Por otro lado, Quero Gaime dijo que, ante las amenazas de extorsión a los colegios, desde inició de año se estableció un canal directo con el Ministerio del Interior para coordinar acciones de seguridad y capacitar a las comunidades educativas en prevención.