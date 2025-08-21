Néstor Villanueva sentenciado a prisión suspendida: ¿lanza indirecta a Florcita en redes?

El Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia contra Néstor Villanueva, expareja de Flor Polo, tras hallarlo culpable de agresión contra su menor hijo. La jueza determinó que el cumbiambero cumplirá 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida, lo que equivale a 640 días de servicio comunitario. La medida incluye 91 jornadas de prestación de servicios en lugares designados por el INPE.

Luego de conocerse su sentencia, Néstor Villanueva se pronunció en redes sociales con un mensaje que dejó a muchos sorprendidos. El cantante compartió una imagen que lleva el título KARMA con una reflexión que algunos interpretaron como una respuesta al reciente dictamen judicial: “La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente. Las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Pese a que no se indican nombres ni un contexto específico, usuarios han coincidido en que podría tratarse de una respuesta del cumbiambero a Flor Polo y la denuncia por violencia familiar contra su menor hijo.

Foto: captura Instagram.

RESTRICCIONES Y MEDIDAS ADICIONALES

Según el fallo judicial, Villanueva no podrá acercarse a su hijo bajo ninguna circunstancia y deberá seguir un tratamiento especializado para controlar su nivel de agresividad. Asimismo, se le impuso el pago de una reparación civil de S/3,000, que será cancelada en seis cuotas de 500 soles entre septiembre de 2025 y 2026.

La sentencia también advierte que, de incumplir con estas disposiciones, la pena se convertirá en prisión efectiva, lo que implicaría el inmediato traslado del cantante a un establecimiento penitenciario.

DETALLES DE LA SENTENCIA

La condena se originó en la denuncia presentada por Flor Polo hace algunos años. El tribunal precisó que el delito fue tipificado como agresiones contra integrantes del grupo familiar con agravante específica en perjuicio del menor de iniciales N.A.V.

En el documento judicial se recalca que la prestación de servicios comunitarios deberá cumplirse bajo supervisión y que Villanueva deberá someterse a un programa terapéutico en un centro de salud cercano a su domicilio, con el fin de garantizar un proceso de rehabilitación integral.