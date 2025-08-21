Presunto ajuste de cuentas: matan a venezolano en la puerta de una casa de apuestas en SMP

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos anoche en la puerta de una concurrida casa de apuestas, ubicada en la avenida Pacasmayo, distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos, el extranjero fue interceptado por un sujeto que le disparó tres veces sin mediar palabra, luego fugó en una motocicleta que lo esperaba en la esquina con un cómplice.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

La víctima fue identificada como Reinaldo Cumache Jiménez, de 31 años, un ciudadano venezolano que vivía a unas cuadras del lugar donde fue ultimado, no tenía trabajo conocido.

Las pesquisas de la Policía Nacional apuntan inicialmente a que se trata de un presunto ajuste de cuentas, pero esto aún está en el ámbito de la especulación, las indagaciones continúan.