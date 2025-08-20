Secretario de Perú Primero alerta que la vida de Vizcarra estaría en peligro si lo envían a otro penal

El secretario general de Perú Primero, César Figueredo, expresó su rechazo a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de declarar nula la resolución que clasificaba al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo. Según afirmó, el traslado del exmandatario a un penal común pondría en riesgo su integridad, ya que carecería de las medidas de seguridad destinadas a exautoridades.

El pasado 14 de agosto, el INPE dispuso que Vizcarra cumpliera los cinco meses de prisión preventiva en Barbadillo, en Ate, donde ya se encuentran recluidos expresidentes como Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Sin embargo, la entidad penitenciaria anuló esa decisión de manera sorpresiva y ahora evalúa enviar al exjefe de Estado a otro establecimiento penitenciario.

Figueredo, representante de la agrupación fundada por Vizcarra, dijo estar consternado por la medida, la cual aseguró se tomó de oficio. Advirtió que la eventual reclusión del exmandatario en un penal común atentaría contra su vida. “No queremos creer que su seguridad se ponga en riesgo. El penal de Barbadillo existe precisamente para proteger a altos funcionarios y expresidentes”, señaló.

PIDE CELERIDAD EN APELACIÓN JUDICIAL

Figueredo insistió en que la nueva junta del INPE debe ratificar la permanencia de Vizcarra en Barbadillo, donde, dijo, puede garantizarse su seguridad. Además, pidió al Poder Judicial resolver cuanto antes la apelación presentada contra los cinco meses de prisión preventiva. “Queremos creer que en 20 o 25 días se resolverá este recurso. Exigimos al Poder Judicial que actúe con celeridad”, manifestó.

(rpp)