Metropolitano, Corredores y Metro de Lima operarán al 100% durante paro de Transportistas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, el Metro de Lima, los buses alimentadores y AeroDirecto estarán operativos al 100% el día de mañana durante el Paro de Transportistas.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes informó que los buses del Metropolitano operarán desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, mientras los buses alimentadores funcionarán hasta la medianoche.

Del mismo modo, los corredores complementarios realizarán sus funciones desde las 5:00 am hasta las 11:00 pm. Las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima operarán de 5:00 am a 10:00 pm y de 6 am a 11:00 pm, respectivamente. Por su parte, el servicio de AeroDirecto estará operativo las 24 horas.

MONITOREO CONSTANTE

Asimismo, la ATU precisó que desde el Centro de Gestión y Control (CGC) estarán realizando constante seguimiento al desarrollo de los servicios mencionados a fin de actuar oportunamente ante cualquier eventualidad. Además, se coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad en las estaciones y terminales.