Monique Pardo a Rafael López Aliaga previo a las elecciones de 2026: “Tu serás el próximo presidente”

A menos de un año de realizarse las elecciones generales de 2026, los diversos aspirantes a Palacio de Gobierno ya comenzaron sus campañas políticas a través de las plataformas digitales, donde buscan captar la atención de la ciudadanía.

Uno de los que estaría en los comicios del próximo año sería el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien estaría muy próximo a renunciar a la Municipalidad de Lima, ha recibido el apoyo de un personaje icónico de Chollywood.

¿QUIÉN ANHELA CON LA PRESIDENCIA DE LÓPEZ ALIAGA?

Por medio de un video en redes sociales, Monique Pardo comentó que le gustaría que el actual burgomaestre de la capital pueda llegar al Poder Ejecutivo y cumplir con algunos objetivos que están anhelando los peruanos. “Rafael López Aliaga, tú eres el próximo presidente”.

Finalmente, la intérprete de ‘Caramelo’ reveló que cada vez que ha tenido la oportunidad de conocer a un personaje político, le ha dado la suerte. “Tengo que dar un besito (a López Aliaga). ¡Yo hago presidentes con mis besos!”.