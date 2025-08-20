Midagri descarta desabastecimiento de limón y atribuye alza a factores estacionales

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) descartó un eventual desabastecimiento de limón en los mercados del país y explicó que el reciente incremento en el precio responde a factores estacionales propios de su cultivo. La entidad precisó que esta situación es pasajera y se estabilizará en las próximas semanas.

Según detalló el sector, el limón es un cultivo permanente que se produce durante todo el año, pero atraviesa fases de mayor y menor cosecha. En los meses de agosto y setiembre se presenta una baja natural en la producción, lo que reduce la oferta y ocasiona un aumento en los precios.

Según pudo conocer este medio, actualmente, el kilo de limón se vende en alrededor de S/ 8 en mercados minoristas como Jesús María, mientras que en los mayoristas alcanza S/ 2.50 en bolsa y S/ 2.72 en cajón.

El Midagri indicó que, pese a la reducción estacional, la producción no se ha detenido y en pocas semanas la oferta empezará a recuperarse. Recalcó que este fenómeno, que responde a la ley de oferta y demanda, ha ocurrido en años anteriores sin comprometer la canasta básica familiar.

PRODUCCIÓN BAJO CONTROL

La institución subrayó que la población no debe temer por una escasez de limón y exhortó a informarse únicamente por los canales oficiales para evitar rumores que generen alarma. Asimismo, recordó que continúa monitoreando los precios junto a productores, comerciantes y gobiernos regionales.