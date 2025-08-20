Morgan Quero descarta suspensión de clases presenciales por paro de transportistas

El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, se pronunció sobre el paro de transportistas que se llevará a cabo el día de mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao, ante los últimos atentados y asesinatos a trabajadores de dicho rubro.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Minedu señaló que, por el momento, no se tiene previsto suspender las clases presenciales en los colegios para el día de mañana.

"Estamos haciendo la evaluación permanentemente, por el momento, en coordinación con el MTC, nosotros no vamos a plantear esta posibilidad", manifestó el ministro de Educación ante los medios de comunicación.

NO HABRÍA RESPALDO TOTAL

Cabe precisar que la protesta de mañana no contaría con respaldo total. Según Martín Ojeda, representante de 5 gremios de transporte que agrupan a 150 empresas, cerca de 15 mil unidades continuarán operando con normalidad.