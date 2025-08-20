Néstor Villanueva es sentenciado a un año y 9 meses de prisión por maltrato a su hijo

El Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió sentenciar a un año y 9 meses de prisión suspendida contra Néstor Villanueva por el supuesto delito de maltrato contra uno de sus menores hijos.
De igual manera, el cantante de cumbia deberá realizar 91 jornadas de trabajo comunitario. Además, está totalmente prohibido de acercarse a sus menores, por lo que, deberá someterse a tratamientos psicológicos.
Néstor no solo deberá cumplir los trabajos que designen el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino que tendrá que desembolsar alrededor de S/3000 en concepto de reparación civil, dinero que deberá entregarlo a Flor Polo.
NÉSTOR TIENE OTRA DENUNCIA POR AGRESIÓN
En las primeras semanas de diciembre de 2024, Greis Keren decidió interponer una denuncia contra Néstor Villanueva por el supuesto delito de agresión física, por lo que tuvo que acudir a una comisaría de Los Olivos.