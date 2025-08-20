ATU anuncia nueva ruta del Corredor Rojo hacía el Aeropuerto Jorge Chávez y también retorno del Corredor Amarillo

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó nuevas medidas para fortalecer el servicio de transporte en Lima. Una de las principales novedades es la ampliación del Corredor Rojo, que contará con un recorrido desde el Óvalo de La Perla hasta el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con una tarifa de S/ 1.20 y medio pasaje de S/ 0.60.

Nuevas rutas y ampliaciones en corredores

Junto a esta medida, se implementará una nueva ruta del Corredor Azul, que tendrá como punto de inicio San Martín de Porres y conectará directamente con el Centro de Lima. La ATU indicó que este servicio sumará 20 buses nuevos para garantizar una mejor frecuencia y comodidad a los usuarios.

Por su parte, el Corredor Rojo incorporará 15 unidades adicionales y se proyecta que en poco tiempo se extiendan los recorridos hasta Manchay, en el distrito de Pachacamac, con el fin de atender la demanda de pasajeros en esa zona del sur de la capital.

Finalmente, la entidad confirmó que el Corredor Amarillo volverá a operar en 2026. Esta línea recorrerá la Panamericana Norte y Sur, conectando distritos desde San Martín de Porres hasta Surco, lo que permitirá descongestionar la vía y ofrecer una alternativa de transporte más ordenada para miles de limeños.