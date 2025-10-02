Lima registró el día más frío del invierno 2025 con 10.2 °C

Lima Metropolitana registró el día más frío del invierno de 2025, alcanzando una temperatura mínima de 10.2 °C en el distrito de La Molina. Senamhi señaló que este evento es particular y no implica un cambio general en el clima de la capital.

El descenso más significativo se produjo entre las 5 y 7 a.m., especialmente en Lima Este, donde los distritos alejados del mar reportaron los valores más bajos del año. Además de La Molina, Puente Piedra y Jesús María registraron 13 °C, mientras que otras mediciones en Lima Este llegaron a 11 °C.

"Distritos alejados del mar reportaron la temperatura más baja del año. La Molina registró temperatura mínima de 10.2 °C. Valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en distritos ubicados al este de la capital", expresó en sus redes la entidad.

FACTORES DE LAS BAJAS TEMPERATURAS

Especialistas de Senamhi indicaron que el fenómeno DANA Oriana, una masa de aire seco y frío que afecta la Sierra y la Costa central del país, fue el principal responsable de esta caída de temperatura. La DANA provocó reducción de nubosidad, incremento de viento y descenso importante de la temperatura nocturna.

La ausencia de nubosidad permitió que el calor ganado durante el día anterior se perdiera rápidamente, generando un enfriamiento brusco durante la madrugada. Este efecto fue más marcado en los distritos de Lima Este, donde se registró el mínimo histórico de 10.2 °C.