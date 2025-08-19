Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llega este sábado, pero irá al depósito

El proyecto del Tren Lima-Chosica sigue en pausa. Este sábado 23 de agosto arribará al puerto del Callao el segundo lote de 43 vagones y 8 locomotoras donados por la empresa estadounidense Caltrain, sin embargo, no entrarán en funcionamiento inmediato, ya que serán trasladados a un depósito especial por falta de coordinación entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La regidora metropolitana Roxana Rocha (Renovación Popular) confirmó que con esta entrega se completa el total de 90 vagones y 19 locomotoras. Sin embargo, la operación del Tren Lima-Chosica aún tardará meses, pues no existe planificación conjunta entre el municipio y el MTC.

Actualmente, el primer lote de 43 vagones y 11 locomotoras, que llegó el pasado 12 de julio, permanece almacenado en la estación Monserrate del Ferrocarril Central. El gerente de Ferrovías Central Andina, Jaime Blanco, advirtió que este espacio ya está al límite de su capacidad, lo que ha obligado al municipio de Lima a buscar nuevos terrenos para resguardar el material.

PUESTA EN MARCHA SIN FECHA

Ante este panorama, el MTC informó que Ferrovías Central Andina presentará una propuesta técnica que permita la firma de una adenda al contrato de concesión para habilitar la infraestructura ferroviaria. Por su parte, la gestión de Rafael López Aliaga evalúa enviar un decreto de urgencia al Ejecutivo con el fin de acelerar la puesta en marcha del proyecto.