Ministro César Sandoval: Este 21 de agosto no habrá paro de transportistas en Lima y Callao

El ministro César Sandoval descartó de manera categórica que el próximo jueves 21 de agosto se realice un paro de transportistas. Hace unos días, gremios formales de transporte urbano de Lima y Callao habían anunciado la suspensión del servicio para esa fecha.

Según indicaron los dirigentes, la protesta es por los constantes atentados contra conductores y pasajeros por las extorsiones y cobros de cupos, que ya deja varios muertos y por los planes implementados por las autoridades que no logran resultados concretos.

“En la última reunión todos los gremios estuvieron presentes. Por unanimidad, han acordado sentarse con las autoridades del sector en una mesa de diálogo para ordenar el transporte. Paro no va a haber el día 21”, afirmó el titular de Transportes y Comunicaciones.

INSEGURIDAD

Sandoval Pozo dijo también que no hubo condiciones de los gremios formales para suspender la medida de fuerza, aunque reconoció que la preocupación sigue siendo la inseguridad que enfrentan choferes y pasajeros. Aclaró que la mesa de trabajo no tiene una agenda definida.

“Algunos dirigentes habían manifestado su intención de acatar el paro, pero al escuchar la predisposición del sector respecto al reordenamiento, la lucha contra la ilegalidad y la inseguridad, han considerado no dejar desprotegido al ciudadano”, reiteró a Perú 21.