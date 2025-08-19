Precio del dólar en Perú: tipo de cambio cierra a la baja este 19 de agosto

El dólar cerró la jornada cambiaria del martes 19 de agosto con una ligera baja en Perú, generando expectativa en inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la divisa estadounidense. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y portales financieros especializados confirmaron los valores oficiales y del mercado paralelo.

Según el BCRP, el tipo de cambio cerró en S/3,5300 por dólar, marcando un retroceso respecto a la sesión anterior. En tanto, el portal especializado “Cuánto está el dólar” reportó que en el mercado paralelo la compra se ubicó en S/3,520 y la venta en S/3,550, cifras que reflejan la estabilidad relativa de la moneda nacional frente al billete verde.

Expertos financieros y reportes de Bloomberg señalan que el dólar enfrentará una etapa de volatilidad en el corto plazo, impulsada por factores globales y el proceso electoral rumbo al 2026 en Perú. Las proyecciones del sistema bancario estiman que el tipo de cambio cerrará el 2025 en S/3,75 por dólar.

EL SOL SE FORTALECE

A pesar de la crisis política, Perú mantiene una de las economías más sólidas de América Latina. Mientras otras divisas de la región muestran fuertes fluctuaciones, el sol peruano se ha consolidado y continúa ofreciendo señales de estabilidad en medio de la incertidumbre internacional.