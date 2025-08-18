Alerta roja por vientos extremos en costa peruana a causa de DANA Oriana

Senamhi advierte ráfagas de hasta 44 km/h, con riesgos de polvo, arena y reducción de visibilidad en Ica, Lima y otras regiones.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por la presencia de vientos extremos en la franja costera del país, provocados por la DANA Oriana, un fenómeno de aire frío que altera las condiciones atmosféricas. Según el reporte, las ráfagas podrían alcanzar los 44 km/h y la advertencia se mantendrá vigente hasta el 19 de agosto.

Los especialistas señalaron que entre los principales riesgos figuran el levantamiento de polvo y arena, la reducción de la visibilidad en las carreteras, así como la formación de niebla y neblina en zonas cercanas al litoral. En Nazca ya se registraron ventiscas de polvo que afectaron el tránsito, mientras que en Ica y Lima se prevé complicaciones en las vías de transporte.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, como evitar transitar en áreas expuestas a ráfagas fuertes y reforzar estructuras vulnerables como techos, paneles y ventanas. Además, recomendaron a los conductores manejar con prudencia debido a la baja visibilidad en rutas costeras.

VIGILANCIA METEOROLÓGICA

El Senamhi recordó que la vigilancia meteorológica continuará en los próximos días y no descartó que las condiciones climatológicas extremas puedan intensificarse, por lo que instó a estar atentos a los comunicados oficiales y a seguir las medidas preventivas para resguardar la seguridad de la ciudadanía.