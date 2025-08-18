Vecinos de Miraflores y Barranco anuncian protesta contra el Puente de la Paz

La inauguración del “Corredor Turístico” en Miraflores y Barranco ha despertado una ola de rechazo vecinal. El próximo miércoles 20 de agosto, los residentes realizarán una protesta pacífica en oposición al Puente de la Paz, obra que consideran innecesaria y costosa.

Los vecinos de Miraflores y Barranco confirmaron que la manifestación se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto a las 7:00 p.m., justo en la hora fijada para la inauguración del Puente de la Paz.

El acceso al puente, parte del “Corredor Turístico Miraflores – Barranco”, será habilitado al público desde el mediodía del jueves 21, según informó la Municipalidad de Miraflores. Para los residentes, el proyecto no responde a sus necesidades cotidianas y fue ejecutado sin la opinión de la comunidad.

UN PUENTE POLÉMICO EN MEDIO DEL MALESTAR CIUDADANO

El Puente de la Paz es presentado por la gestión de Carlos Canales como una obra emblemática de su mandato. Con 112 metros de largo y 8 de ancho, conecta el parque Alfredo Salazar en Miraflores con la avenida Sáenz Peña en Barranco. Su diseño incluye una ciclovía, un corredor peatonal y barandas de vidrio traslúcido con vistas al litoral limeño.

Sin embargo, para los vecinos, este proyecto turístico no atiende las urgencias de la zona. Afirman que el dinero invertido pudo destinarse a mejorar la seguridad, optimizar el transporte público y aliviar los embotellamientos que afectan diariamente a quienes transitan por la bajada Armendáriz.