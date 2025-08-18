La Parada se transforma: Mercado Minorista N.° 1 tendrá nueva infraestructura

El tradicional Mercado Minorista N.° 1, conocido popularmente como La Parada en La Victoria, iniciará un proceso de transformación integral liderado por la Municipalidad de Lima mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). El plan contempla renovar por completo la infraestructura y ordenar la dinámica comercial de este emblemático espacio, que funciona desde 1945 y ha sido un punto clave de abastecimiento para la capital.

Con el paso de los años, el crecimiento descontrolado del mercado derivó en deficiencias de seguridad, problemas sanitarios y una administración poco eficiente. Frente a ello, las autoridades limeñas impulsan una intervención que busca no solo modernizar la edificación, sino también avanzar hacia la formalización de los comerciantes y garantizarles estabilidad laboral y propiedad sobre sus puestos.

Así luciría el remodelado mercado de La Parada. Foto: Andina

Un mercado renovado y formal

El proyecto, aprobado por el Concejo Metropolitano el pasado 14 de agosto, cuenta con una inversión proyectada de 300 millones de soles. La propuesta prioriza a los actuales arrendatarios en la compra de los nuevos módulos, mientras que los espacios disponibles se ofrecerán posteriormente en una subasta pública. La ejecución estará asegurada mediante un fideicomiso que permitirá proteger los fondos y evitar retrasos en la obra.

Durante la construcción, prevista para comenzar a finales de este año, los vendedores serán reubicados de forma temporal en el Parque del Migrante, el cual será acondicionado con servicios básicos y medidas de seguridad para no afectar sus ingresos. El nuevo complejo contará con más de 2500 puestos distribuidos en dos niveles, además de un tercer piso con áreas recreativas, estacionamientos, zonas de descarga y espacios adecuados para almacenamiento y gestión de residuos.