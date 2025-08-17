ATU: choferes del Corredor Rojo experimentan los peligros que a diario enfrentan los ciclistas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), realizó una jornada de sensibilización denominada “Cambio de roles”, con el objetivo de concientizar a los conductores de transporte público sobre la importancia del manejo responsable para prevenir accidentes y muertes en las pistas.

La actividad se realizó en la avenida Los Fresnos, en La Molina. Conductores del Corredor Rojo se subieron a bicicletas estacionarias y enfrentaron el paso, a escasos centímetros de distancia, de buses del mencionado corredor, que se desplazaban a gran velocidad. Ellos experimentaron los bocinazos agresivos y la sensación de vulnerabilidad que enfrentan a diario los ciclistas.

“Pasó muy cerca”, “sentí miedo”, “casi me caigo de la bicicleta”, fueron algunos de los comentarios expresados por los choferes, quienes descendieron de sus bicicletas con el miedo reflejado en sus rostros.

“El objetivo de la ATU es que los conductores tomen conciencia de la importancia de manejar con prudencia, priorizando al peatón, al ciclista o a los usuarios de escúteres, quienes están más expuestos al peligro”, manifestó Fredy Céspedes, vocero de la ATU.

Esta acción forma parte de la política institucional orientada a ofrecer a todos los vecinos de Lima y del Callao entornos más seguros y un servicio de transporte público digno y de calidad.

Como parte de esta estrategia, también se desarrollan acciones de fiscalización sostenible del transporte público en puntos estratégicos, identificados mediante mapas de calor, con el fin de focalizar las intervenciones de manera más eficiente y contribuir a erradicar la informalidad y reducir los accidentes de tránsito.