Municipio de Lima retira medalla de la ciudad que entregó Susana Villarán a Gustavo Petro

La comuna metropolitana revocó la Medalla de la Ciudad de Lima otorgada en 2012 al ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando ejercía como alcalde de la ciudad de Bogotá. La decisión fue respaldada por la mayoría de los regidores.

El alcalde Rafael López Aliaga había adelantado que propondría el retiro de la distinción y la declaración de Petro Urrego como persona ‘non grata’ en la capital. Luego de sus afirmaciones donde pone en duda la soberanía peruana sobre la isla Chinería.

ACUERDOS BILATERALES

El municipio capitalino precisó que el retiro de la medalla a Gustavo Petro tiene carácter simbólico y no afecta los convenios, tratados ni acuerdos bilaterales entre Perú y Colombia, que se mantienen vigentes bajo el marco del derecho internacional.

El reconocimiento al hoy cuestionado Petro Urrego se remonta al año 2012, cuando la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, le otorgó la Medalla de la Ciudad durante su visita oficial a la capital peruana, con información de Expreso.