Congresista Bellido presenta proyecto para que internos en cárceles trabajen de forma obligatoria

El parlamentario Guido Bellido presentó una iniciativa al Congreso de la República para que los internos de las cárceles trabajen de forma obligatoria; ello, como parte de su régimen de tratamiento penitenciario orientado a su resocialización.

Mediante Proyecto de ley N° 12125, el representante de la bancada Podemos Perú busca modificar los artículos 23° y 59° de nuestra Constitución Política, así como los artículos 28, 29, 73 y 75 del Texto Ordenado Del Código de Ejecución Penal.

REINSERCIÓN SOCIAL

"El trabajo en centros penitenciarios es obligatorio para las personas privadas de libertad, como parte del proceso de reinserción social, respetándose sus derechos fundamentales y condiciones mínimas laborales", dijo Bellido Ugarte.

En la iniciativa también se detalla sobre la remuneración que recibirían los reos y cómo se distribuiría. Un 10% iría para costear los gastos de la actividad laboral, un 20% para su manutención, y el resto será distribuido "conforme establece el reglamento".