Sujeto fue asesinado de 28 balazos en Manchay: registraba antecedentes por varios delitos

Según primeras informaciones, un sujeto de 20 años, identificado como David Alejo, fue asesinado a balazos la tarde de ayer cuando caminaba por una avenida de Manchay, en el distrito de Pachacámac.

Testigos señalaron que de un automóvil color negro bajaron dos sujetos que, sin mediar palabra, dispararon al menos 28 veces contra la víctima. Luego subieron a la unidad y se marcharon rápidamente.

AJUSTE DE CUENTAS

Minutos después del hecho, familiares de Alejo Tapasco llegaron al lugar del crimen y se mostraron muy consternados por lo sucedido, exigieron a las autoridades investigar y detener a los responsables.

El hombre registra denuncias por tentativa de homicidio, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas etc., por lo que no descartan que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas.