Álvaro Barco asume eliminación de Universitario en la Libertadores: “El próximo año intentaremos volver con más fuerza”

El director deportivo crema asumió la dura derrota ante Palmeiras y aseguró que el equipo se enfocará en el Torneo Clausura de la Liga1.

Universitario de Deportes intenta pasar la página luego del 0-4 sufrido en el Monumental frente a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El director deportivo del club, Álvaro Barco, reconoció que el golpe fue duro para el plantel y la hinchada, pero subrayó que el compromiso ahora es pelear el Clausura, certamen en el que los merengues comparten la cima con Sporting Cristal y enfrentarán a Sport Huancayo en su siguiente partido.

En declaraciones tras la derrota, Barco destacó la masiva presencia de los hinchas cremas en el estadio, a pesar del marcador adverso. “Definitivamente todos estamos molestos, pero agradecemos a la gente. Ver a 60 mil personas alentando hasta el último minuto es un doble compromiso que nos motiva a darlo todo en la Liga1”, afirmó el dirigente, quien pidió “ser realistas” sobre las mínimas posibilidades de revertir la serie en Brasil.

Barco señaló que, pese a la eliminación prácticamente consumada en el torneo continental, la experiencia internacional resultará clave para el crecimiento del club. “Ha sido una experiencia importante en la Copa Libertadores, vamos a intentar volver el próximo año con mucha más fuerza. Hay que campeonar el Clausura en un buen lugar”, enfatizó. Además, recordó que Universitario debe afrontar con responsabilidad cada competencia, pero que la prioridad es conquistar el campeonato local.

UREÑA SE LESIONÓ

El panorama crema se complica aún más con la lesión de Rodrigo Ureña, quien sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda y estará al menos tres semanas fuera. El volante chileno se perderá el clásico contra Alianza Lima, un partido crucial para las aspiraciones de los merengues. “Siempre vamos a extrañar a Rodrigo, pero tenemos un plantel importante para afrontarlo de la mejor manera”, expresó Barco, confiado en que el equipo sabrá responder a las adversidades.