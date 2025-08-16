Detienen a sospechoso de la desaparición de peruana en EEUU: había llegado a Lima con sus hijos

Josimar Cabrera, el hombre acusado de la desaparición de su pareja Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, llegó a Lima e inmediatamente fue detenido por la Policía Nacional, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Junto al sujeto también llegaron sus tres menores hijos, la repatriación fue gestionada por la cancillería. Los familiares de la mujer sospechan de la pareja debido a las denuncias por maltrato físico y psicológico que recibían cada vez que ella llamaba.

MIGRACIONES

Trascendió que, al no existir ninguna denuncia formal contra Josimar Cabrera, este podría salir en libertad en las próximas horas. Los familiares de la mujer desaparecida piden que el hombre esté detenido mientras duran las investigaciones.

El sábado 9 de agosto, Gutiérrez Rosillo fue la última vez que se comunicó con su familia. Su esposo dijo que la mujer había sido detenida por Migraciones de Estados Unidos en una redada, versión que fue desmentida por la policía de Los Ángeles.