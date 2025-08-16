Puente Piedra: intervienen locales nocturnos y rescatan a 30 mujeres que eran explotadas sexualmente

En un operativo conjunto entre la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional, 30 mujeres fueron rescatadas de una organización criminal dedicada a la trata de personas, que las explotaba laboral y sexualmente.

La intervención se realizó en el distrito de Puente Piedra. Entre las víctimas figuran ciudadanas peruanas y extranjeras, quienes fueron captadas con la promesa de un trabajo en una fábrica de ropa.

CLIENTES EXCLUSIVOS

Las autoridades allanaron tres locales nocturnos del referido distrito, donde detuvieron a los responsables de los negocios, seis en total, algunos de ellos tienen antecedentes por proxenetismo y trata de personas.

Según se conoció, el municipio de Puente Piedra había clausurado hace unas semanas uno de los establecimientos, sin embargo, continuaba funcionando a puerta cerrada y solo atendía a “clientes exclusivos”.