Hombre fue asesinado a balazos Miraflores: fue atacado cuando estaba por subir a su camioneta

Un sujeto fue asesinado a balazos cuando estaba por subir a su camioneta para retirarse a su domicilio, tras cumplir con su jornada laboral. El suceso se registró en la calle Bartolomé Herrera, distrito de Miraflores.

Tras el crimen, ocurrido la tarde de ayer, los sicarios, que se desplazaban en una motocicleta, huyeron con dirección a la avenida Santa Cruz, refirieron testigos. La víctima fue identificada como Gianfranco N. Ch.

MUY DISCRETO

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas correspondientes. Los vecinos señalaron que siempre veían al hombre por la zona, pero era muy discreto.

La policía maneja varias hipótesis sobre el homicidio, por el momento entrevistan a familiares y amigos de la víctima para determinar las causas del crimen. Luego del incidente los residentes pidieron mayor seguridad.