‘Cristorata’ defiende a Martín Vizcarra y promete visitarlo en Barbadillo: “Lo voy a llevar mi ajiaco”

Cristopher Puente Viena, más conocido en redes como 'Cristorata', se pronunció por primera vez sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, quien fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, para cumplir cinco meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, cuando era gobernador regional.

El creador de contenido se hizo conocido por su cercanía con Vizcarra desde finales de 2024, cuando un encuentro entre ambos se volvió viral en redes sociales. Durante una transmisión en su plataforma de Kick, Cristorata expresó su intención de visitar al exmandatario y le envió un mensaje de apoyo.

“Si él es inocente, esperamos que todo salga a la luz. Voy a visitarlo, claro, fuera de cámara, porque sería incómodo. Dios quiera que se pueda resolver todo y, si no tiene culpa, pueda salir victorioso”, afirmó el streamer, quien mostró gran preocupación por la situación de Vizcarra.

PLANEA LLEVARLE COMIDA Y FRUTA

Además, Cristorata reveló que planea llevarle fruta, comida y algunos detalles al expresidente, con quien ha construido una relación cercana. “Más allá de su cargo, lo conozco como Martín, como persona. Me ha demostrado humildad y sencillez; no vive en lujos, y eso habla muy bien de él”, contó, recordando incluso una anécdota culinaria sobre su ajiaco que Vizcarra recibió de buena manera.

“Yo voy a tener que llevarle mi ajiaco. Mi ajiaco lo va a poner de ánimos. Aunque sé que mi ajiaco no le gusta a cualquiera, él me lo recibió de buena manera, me acuerdo”, expresó el streamer.