Ministerio Público abre investigación a venezolano por asesinato de policía en Los Olivos

El Ministerio Público inició investigación contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra (27), principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán. El crimen ocurrió durante una persecución en la Panamericana Norte, en Los Olivos.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos informó que el extranjero es investigado por homicidio calificado. Además, el Ministerio Público lo vincula con un presunto caso de extorsión a un comerciante del mismo distrito.

Como parte de las diligencias, la División de Investigación de Homicidios de la PNP recopila declaraciones de Chanchamire y de los policías que lo intervinieron. También se revisan los registros de cámaras de seguridad, informes periciales y el protocolo de necropsia.

FUE DETENIDO Y LIBERADO

El general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, recordó que Jesús Chanchamire fue detenido el año pasado pero liberado pocos días después. Ramírez señaló que en ese momento la Fiscalía permitió su liberación pese a contar con un historial delictivo.