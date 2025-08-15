Ataque israelí en Gaza deja 49 muertos, incluidos quienes buscaban comida

Los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza dejaron este jueves 49 personas muertas, entre ellas 17 que intentaban conseguir ayuda para alimentarse. También se reportaron 369 heridos en un solo día, en medio de una situación que empeora cada vez más.

Desde que empezaron los ataques el 7 de octubre de 2023, han muerto 61 827 personas en Gaza. La violencia aumentó luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara un plan para tomar el control del territorio.

Israel dirige ahora sus ataques hacia la ciudad de Gaza y campamentos de refugiados en las zonas costeras del centro y sur, a pesar de que ha ordenado que la gente se traslade a esos lugares. Según indican, allí aún hay combatientes de Hamás.

FALTA DE AYUDA

La falta de alimentos y medicinas es cada vez más grave por las restricciones para que ingresen y por los combates que impiden repartirlos. Las autoridades locales han señalado que 1 898 personas han muerto tratando de conseguir comida y que 240, entre ellos 107 niños, han perdido la vida por desnutrición.