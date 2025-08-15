¿Te llegó la alarma? simulacro de terremoto y tsunami tuvo masiva participación de los ciudadanos

Este viernes 15 de agosto, a las 3:00 de la tarde, sonaron las alarmas que dieron inicio al segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025. Un ejercicio en el que todos debemos participar para saber cómo actuar ante situaciones de alto riesgo.

Las notificaciones a los celulares se activaron, simulando la respuesta que seguiría tras un devastador terremoto, los mensajes en los celulares anunciaban un posible tsunami, algo que sorprendió y preocupó a los que olvidaron la fecha del ejercicio.

MASIVA PARTICIPACIÓN

“Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren con las olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones, evacúa hacia zonas seguras verticales y sigue y sigue las indicaciones de tus autoridades”, Defensa Civil tarea de todos.

Tras la incertidumbre inicial por el mensaje, los ciudadanos recordaron que hoy se realiza el simulacro y todo no pasó de una anécdota. El evento tuvo una masiva participación, las personas entienden que debemos estar preparados ante un terremoto y posterior tsunami.