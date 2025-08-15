INEI señala que economía creció 4.52 % en junio: sector manufactura y construcción tuvieron buen desarrollo

Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nuestra economía tuvo un crecimiento de 4.52 % en junio de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a junio del presente año, hemos crecido un 3.33 %, revelan.

En su reporte señalan que el sector manufactura creció 7.26 %, el sector agropecuario registró un avance de 8.76 %, construcción aumentó a 9.57 %, el comercio creció 3.14 %. Asimismo, tuvo buen desempeño el sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería que creció 4.24 %.

NÚMEROS EN ROJO

Por otro lado, el sector alojamiento y restaurantes bajó 3.27 %, el sector financiero y seguros cayó 0.37 %. El sector telecomunicaciones y otros servicios de información subió 0.27 % en junio, estimulado por el servicio de internet (5.75 %), pero su acumulado enero-junio 2025 fue adverso (-0.68 %).

EXPORTACIONES TOTALES

Indican también que las exportaciones totales aumentaron 13.26 %. Los envíos de productos tradicionales alcanzaron el 14.86 %, mientras los no tradicionales lo hicieron en 9.35 %, estimulados por mayores exportaciones de productos agropecuarios, textiles, pesqueros, siderometalúrgicos y mineros no metálicos.

Con información de RPP