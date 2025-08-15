Joven que llegó a las 5:30 a.m. para rendir examen de admisión de la UNI: “Comía con un libro en la mano”

Tras darse inicio al examen de admisión 2025-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las casas de estudios en el Perú más exigentes, miles de jóvenes se preparan con mucho tiempo de anticipación para conseguir una vacante.

La historia de un joven que llegó a las instalaciones de la UNI a tempranas horas de la mañana fue compartida en redes sociales. Por medio de las plataformas digitales, se conoció que el adolescente vive en Villa María del Triunfo (VMT) y para no pasar ningún contratiempo en llegar a la evaluación, decidió hacerse presente a las 5:30 a.m.

APLICÓ UNA TÉCNICA DE ESTUDIO

En conversación con el canal de YouTube, Chisme Universitario, el postulante reveló que no era la primera vez que intentaba alcanzar un puesto en la UNI, por lo que, al analizar la situación que vivió, decidió aplicar una nueva técnica de estudio que involucraba cambiar algunos hábitos a los que estaba acostumbrado en su vida cotidiana.

"La primera vez era más relajado. Ahora ya no. Me ganó un poco más la confianza porque pensaba que podía ingresar con lo que me enseñaban y ya, pero me dio un golpe de realidad el anterior examen. Reaccioné y me di cuenta de que tenía que dar todo el tiempo que tenía para estudiar (...) Ya comía con un libro en la mano o he venido con uno (leyendo) en el carro", dijo.