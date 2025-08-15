Delia Espinoza sobre Ley de Amnistía para policías y militares: Es una bofetada a todas las víctimas

En entrevista con CNN en Español, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, cuestionó que se haya promulgado la Ley de Amnistía para Policías y Militares, que cometieron diversos delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

"Yo siempre soy respetuosa, pero cuando veo, como en este caso de la Ley de Amnistía”, fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte “con toda pompa, con todo festejo” considero que “realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos", señaló.

ABSOLUTAMENTE INCONSTITUCIONAL

La Fiscal Espinoza Valenzuela dijo también que la norma, que considera es “absolutamente inconstitucional”, beneficiará a un promedio de 900 militares y policías que actualmente son procesados por cometer delitos en el referido periodo.

"Esta ley (…) es una bofetada a todas esas víctimas porque está amnistiando a procesados, a condenados, a todos, y eso va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, está obligado a acatar (…) está reconocido en nuestra Constitución", agregó.