Julio Velarde en contra de cambio de escudo en monedas y billetes: “No tiene sentido”

Tras conocerse que hay una propuesta para modificar el escudo de armas en las monedas y billetes peruanos, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue consultado al respecto y mostró una postura en contra sobre la iniciativa.

En declaraciones a RPP, el titular del BCR aseguró que no tiene ningún tipo de sentido remover las figuras en los objetos solicitados, debido a que se ha tenido las imágenes desde hace más de un siglo y no sería propicio hacerlo ahora.

"El escudo de armas se ha utilizado más de 150 años en las monedas. Esa es la identificación de la moneda. Cambiarle eso casi no tiene sentido. Si se ha mantenido 150 años, ese es su uso legítimo", comentó Velarde.

LLAMADO A REALIZAR UNA MEJOR EVALUACIÓN

Ante estas circunstancias, Julio Velarde hizo un llamado a los incitadores de esta propuesta a realizar una mejor evaluación, y así tener un mejor panorama. "Ojalá puedan reflexionar y modificar esa parte".